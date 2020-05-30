Почему гипертония может быть симптомом рака почки 

Одним из наиболее частых признаков рака почки является гипертония. Врач-онкоуролог ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России Рустем Гафанов заявил, что тем, у кого отмечаются частые скачки давления, не лишним будет ультразвуковое исследование почек.

На вопрос «Почему именно гипертония?», специалист дает однозначный ответ о том, что опухолевые клетки вырабатывают белки, токсины, которые выбрасывают в кровоток, приводя к сужению сосудов. На этом фоне, по его мнению, и начинается повышение давления.

Особенно важно связывать гипертонию и вероятность рака почек тем, кто имеет неблагоприятную в этом смысле наследственность. А также людям старше 40-50 лет.

В интервью «АиФ» Гафанов заявил, что женщины страдают раком почки вдвое реже мужчин. А среди провоцирующих факторов врач назвал генетическую предрасположенность и наследственность. Также своеобразным спусковым крючком для развития болезни может стать неблагоприятная экология или вредные условия труда. В числе причин — злоупотребление нестероидными противовоспалительными препаратами, обезболивающими.

Он также заострил внимание на том, что рак, чаще всего, поражает одну почку и протекает бессимптомно. Ультразвуковое и КТ-исследование еще и поэтому так важно — именно на аппаратах и обнаруживается болезнь. Зачастую — случайно.