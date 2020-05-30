Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему гипертония может быть симптомом рака почки 

Суть событий 2 часа назад
Почему гипертония может быть симптомом рака почки
Фото: Суть событий
Одним из наиболее частых признаков рака почки является гипертония. Врач-онкоуролог ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России Рустем Гафанов заявил, что тем, у кого отмечаются частые скачки давления, не лишним будет ультразвуковое исследование почек.
На вопрос «Почему именно гипертония?», специалист дает однозначный ответ о том, что опухолевые клетки вырабатывают белки, токсины, которые выбрасывают в кровоток, приводя к сужению сосудов. На этом фоне, по его мнению, и начинается повышение давления.
Особенно важно связывать гипертонию и вероятность рака почек тем, кто имеет неблагоприятную в этом смысле наследственность. А также людям старше 40-50 лет.
В интервью «АиФ» Гафанов заявил, что женщины страдают раком почки вдвое реже мужчин. А среди провоцирующих факторов врач назвал генетическую предрасположенность и наследственность. Также своеобразным спусковым крючком для развития болезни может стать неблагоприятная экология или вредные условия труда. В числе причин — злоупотребление нестероидными противовоспалительными препаратами, обезболивающими.
Он также заострил внимание на том, что рак, чаще всего, поражает одну почку и протекает бессимптомно. Ультразвуковое и КТ-исследование еще и поэтому так важно — именно на аппаратах и обнаруживается болезнь. Зачастую — случайно.
Видео дня. На какие проблемы намекает ухудшение памяти
Суть событий: последние новости
Медики назвали необычный признак высокого уровня сахара в крови Медики назвали необычный признак высокого уровня сахара в крови В ФОМС оценили законность требования у россиян справок об отсутствии COVID-19 В ФОМС оценили законность требования у россиян справок об отсутствии COVID-19 Медики назвали главные отличия кашля при коронавирусе и простуде Медики назвали главные отличия кашля при коронавирусе и простуде
Комментарии
Болезни и лекарства , Минздрав РФ , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Излечившийся от вируса рассказал о странных ощущениях
Излечившийся от вируса рассказал о странных ощущениях
Назван спасающий от болезней сердца продукт
Назван спасающий от болезней сердца продукт
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
Назван недооцененный источник заражения COVID-19
Назван недооцененный источник заражения COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Почему дети болеют COVID редко и легко
04:42
Почему дети болеют COVID редко и легко
Коронавирус Болезни и лекарства
Из-за чего можно потерять обоняние
06:10
Из-за чего можно потерять обоняние
ЗОЖ
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
05:12
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Врач описал осложнения после COVID-19 у детей
00:59
Врач описал осложнения после COVID-19 у детей
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение