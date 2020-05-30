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Врач рассказал, кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом
Фото: РИА Новости
Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил RT категории людей, которые находятся в группе риска.
Он напомнил, что рассеянный склероз — это аутоиммунные заболевание, которое поражает людей в возрасте 22 — 27 лет. Редко, по словам специалиста болеют дети семи-девяти лет, а также пожилые.
"То есть средний возраст — 27 лет (плюс-минус пять лет). Болеют в основном женщины нормального репродуктивного возраста",
— пояснил Власов.
Рассеянный склероз может возникнуть на фоне стресса. Как объяснил врач, у человека перестают ходить ноги и работать руки, нарушается координация движений.
"Память тут ни при чем, нарушаются функции именно двигательной активности",
— отметил Власов.
Также у человека с рассеянным склерозом может нарушиться чувствительность и возникнуть проблемы со зрением. Однако, в некоторых случаях заболевание может начаться именно с проблем с глазами.
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