Кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом

Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил RT категории людей, которые находятся в группе риска.

Он напомнил, что рассеянный склероз — это аутоиммунные заболевание, которое поражает людей в возрасте 22 — 27 лет. Редко, по словам специалиста болеют дети семи-девяти лет, а также пожилые.

"То есть средний возраст — 27 лет (плюс-минус пять лет). Болеют в основном женщины нормального репродуктивного возраста",

— пояснил Власов.

Рассеянный склероз может возникнуть на фоне стресса. Как объяснил врач, у человека перестают ходить ноги и работать руки, нарушается координация движений.

"Память тут ни при чем, нарушаются функции именно двигательной активности",

— отметил Власов.

Также у человека с рассеянным склерозом может нарушиться чувствительность и возникнуть проблемы со зрением. Однако, в некоторых случаях заболевание может начаться именно с проблем с глазами.