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Как вовремя распознать рак кожи 

РИА Новости и ещё 7 7 часов назад
Как вовремя распознать рак кожи
Фото: РИА Новости
Чтобы своевременно выявить рак кожи, особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте. Об этом написал в инстаграме главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
"Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. Меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки",
— подчеркнул он.
Специалист перечислил ряд признаков, которые указывают на злокачественное перерождение: стремительный рост родинки, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений, связанных с родинкой. Кроме того, образование начинает мокнуть или периодически кровоточит.
При наличии подобных симптомов Каприн советует незамедлительно обратиться к врачу.
Онколог отмечает, что лечение меланомы кожи проводится на всех стадиях заболевания. Пациенты с ранними формами болезни подлежат хирургическому лечению, с запущенными формами — могут выбрать различные варианты лекарственной терапии в зависимости от клинической ситуации.
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Болезни и лекарства , Продлить жизнь , Андрей Каприн , Минздрав РФ , РАН
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