В какой момент нужно сбивать высокую температуру 

Во время пандемии даже незначительное повышение температуры или легкий кашель вызывают подозрение: не может ли это быть симптомом смертельно опасной инфекции? Когда нужно бить тревогу, а когда дать организму возможность самостоятельно побороться с вирусом?

Температура при коронавирусе

Мы считаем нормальной температуру взрослого человека 36,6°С. У маленьких детей она в норме выше. В течение дня цифра может меняться: примерно в два ночи у человека фиксируется минимальная температура тела — 36,2-36,3°С. Максимальный показатель наблюдается в районе 20:00 — 21:00 часов и доходит до 37,1-37,2°С.

Дистанционно температуру сейчас измеряют (на входе) во многих общественных местах: некоторых офисах, которые продолжают работать, аэропортах, поликлиниках. Дистанционные датчики имеют погрешность, но их цель выявить действительно повышенную температуру, то есть выше 38 градусов. Если она ниже, скорее всего можно не беспокоиться. Но! Вас должна насторожить температура на уровне от 37 до 37,5°С, которая стойко держится четыре дня и более. Это может быть симптомом коронавируса, если у вас также сухой кашель и одышка, трудно дышать.

В целом механизм повышения температуры простой: это типичная иммунологическая реакция, то есть организм реагирует на появления врага — вируса или бактерий. Клетки получают сигнал о том, что нужно активизироваться и бороться с чужеродными микроорганизмами. Температуру измеряют разными способами: под мышкой, во рту, ректально, на лбу и в ухе (с помощью инфракрасных сканеров).

Снижать или не снижать?

Каждый из нас сталкивался с неприятными ощущениями при повышении температуры. Прежде всего это озноб и слабость. Чем выше температуры, тем сильней проявления. Но нужно знать, что сбивать температуру следует только, когда градусник показывает цифру 38,5 и выше. Если ртутный столбик превысил отметку в 39° С градусник, помощь нужна обязательно, ведь уже при температуре 40° С последствия могут быть по-настоящему опасными. В случае с детьми принимать меры нужно, когда градусник показывает 38° С. При температуре выше могут начаться судороги, что очень опасно.

Существуют механические (так называемые народные средства) и медикаментозные способы снижения температуры. В первом случае, чтобы облегчить состояние. люди обтираются тряпочкой, смоченной в растворе уксуса, накладывают холодные компрессы на лоб, много и обильно пьют (кипяченая вода, теплые ягодные морсы). Обтирание нужно производить так, чтобы на коже оставались капельки жидкости. Именно их испарение и вызывает охлаждение тела. Детей «протирать» спиртом, уксусом не стоит.

В каких случаях повышение температуры (в допустимых пределах) не опасно? — при наступлении беременности; — установлении лактации у кормящих женщин; — начальной стадии простуды; — реакции на боль (во время болезненных месячных, после посещения стоматолога); — ослаблении иммунитета; — общей усталости, стрессовой ситуации.

Если же повышение температуры держится дольше трех дней, нужно разбираться в чем дело более детально. Особенно, если: — температура тела достигла отметки 39,5° С и выше; — она сопровождается рвотой и спазмами; — наблюдаются сильные боли в животе (может быть сигналом панкреатита, требующего госпитализации); — начались судороги (особенно если речь идет о детях).

Когда организм не справляется

лейкоза;

развития опухоли;

пневмонии;

воспаления почек (боль в пояснице также будет сигнализировать об этом)

менингококковой инфекции;

эндокринных заболеваний;

пищевого отравления. Повышенная температура, как мы упоминали выше, говорит о борьбе организма с вирусом или бактериями, но не всегда он способен справиться самостоятельно. В ряде случаев повышенные цифры говорят о существовании серьезного заболевания:

Если вы сбиваете температуру дома, например, при коронавирусной инфекции в легкой форме, не требующей госпитализации, можно смело применять парацетамол или ибупрофен. Их всегда стоит иметь в домашней аптечке. Если температура до 38,5° С держится несколько дней, а то и недель, обратитесь к своему терапевту, который направит на ряд анализов. Первым станет анализ крови.

И, наконец, какому градуснику стоит доверять? Сотрудники карет скорой помощи рассказывают, что верят показаниям старых добрых ртутных градусников. Электронные, как мы уже говорили выше, дают погрешность. Поэтому нередко пациенты вызывают скорую, ориентируясь на завышенные цифры электронного измерителя температуры. Так что в доме точно стоит иметь ртутный градусник.