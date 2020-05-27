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Чем опасны папилломы и нужно ли их удалять 

Мария Сергеева 3 часа назад
Чем опасны папилломы и нужно ли их удалять
Фото: depositphotos.com
Группа вирусов под общим названием "вирус папилломы человека" (ВПЧ) широко распространена во всем мире. Сейчас известно более 100 типов ВПЧ, из которых как минимум 14 — онкогенные. 70% случаев развития рака шейки матки приходятся на вирус двух типов — 16 и 18, а от самого злокачественного новообразования только в 2018 году умерло около 311 тысяч женщин. "Рамблер" рассказывает про проявление вируса папилломы человека.
В основном инфицирование ВПЧ происходит через половой контакт (70%), при бытовом случае — меньше. Папиллома образуется при разрастании верхнего слоя кожи. Выглядит она как вырост на эпидермисе от 1 до 5-7 миллиметров, редко вырастает до 2 см. Форма варьируется от точечного до свисающего выроста или горошины.
Хоть большинство ВПЧ-инфекций исчезают сами по себе, как и предраковые поражения, женщины все же подвержены риску перехода вируса в хроническую форму, что приводит к развитию инвазивного рака шейки матки.
Уместно будет упомянуть симптомы рака шейки матки на ранних стадиях:
  • нерегулярные мажущие кровянистые выделения или слабое кровотечение в период между месячными,
  • кровянистые выделения у женщин в постменопаузе,
  • кровотечение после полового акта,
  • слишком сильные выделения, иногда с неприятным запахом.
Терапевтическим методам лечения папиллома не поддается, ее можно только удалить. Однако здесь есть риск повторного развития нароста из-за ослабленного иммунитета или ритма жизни без отдыха. В случае если папиллома часто травмируется в быту, то ее необходимо удалять, но прежде нужно выяснить точно ли это ВПЧ, поскольку проявление на коже может быть невусом.
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