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Когда при боли в животе нужно срочно вызывать врача 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Когда при боли в животе нужно срочно вызывать врача
Фото: depositphotos.com
Живот может болеть по совершенно разным причинам. Это может быть банальное вздутие или диарея после приема несовместимой пищи, но в некоторых случаях боль в животе может сигнализировать об опасных заболеваниях. В таких случаях нужно срочно вызывать врача. "Рамблер" рассказывает, как определить, когда нужен доктор.

Повышенная температура

Боль в животе вместе с температурой сигнализирует о том, что в организме началось воспаление. Это может быть и аппендицит, и развивающаяся инфекция, например, желудочный вирус или кишечный грипп. Стоит обратить внимание даже на небольшую температуру от 37 градусов. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем быстрее можно будет распознать и легче вылечить нарастающую болезнь.

"Отдающая" боль

Бывает и такое, когда кажется, что боль в животе нельзя локализовать, так как она отдает в другие места. Иногда люди ошибочно принимают сердечный приступ за боль в желудке. Поэтому, если вы чувствуете боль в животе, которая локализуется где-то выше, возможно, это могут быть боли в сердце. Не всегда они являются предвестниками сердечного приступа, но в любом случае стоит вызвать врача и перестраховаться.

Диарея странного цвета

Боль в животе часто сопровождается рвотой и диареей. По цвету отходов можно обратить внимание на болезнь. Так, одним из самых опасных является черный цвет. Он говорит о кровотечении в пищеварительных органах. Однако, не забывайте, что такое может появляться после приема определенных препаратов, например, активированного угля или железа.
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