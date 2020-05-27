Названы 10 симптомов развития сахарного диабета

Американские медики перечислили все основные симптомы​ опасного заболевания, передает CNN.

По данным ВОЗ, количество пациентов с диабетом в мире увеличилось с 1980 года в четыре раза и составляет сейчас 422 миллиона человек.

В США, например, сахарный диабет является седьмой по распространенности причиной смерти. От недуга в стране, по последним оценкам, страдает более 10% населения.

Одна из причин развития осложнений заболевания — несвоевременная диагностика. В связи с чем специалисты составили список основных признаков сахарного диабета, которые требуют обращения к врачу.

Особенно, если у человека есть проблема с лишним весом, наследственная предрасположенность.

Среди симптомов врачи выделили чрезмерный аппетит, постоянную жажду, усталость, ухудшение зрения, частое мочеиспускание, сильное чувство голода, сухость кожи, онемение рук и ног, частые инфекции и необъяснимую потерю веса.