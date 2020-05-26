Назван простой способ избежать проблем с «щитовидкой»

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, как сократить число операций на щитовидной железе на 30-40%.

По словам эксперта, использование йодированной соли может значительно сократить число операций на щитовидной железе. Их число в последнее время растет.

Он отметил, что профилактика болезней щитовидки — одна из основных целей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Самым простым и безвредным методом предупредить дефицит йода, уровень которого влияет на функционирование щитовидной железы, является йодирование пищевой поваренной соли.

Оно практиковалось еще во времена Советского Союза, пояснил эксперт.