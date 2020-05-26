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Назван простой способ избежать проблем с щитовидной железой 

Medical Note и ещё 1 7 часов назад
Назван простой способ избежать проблем с «щитовидкой»
Фото: Medical Note
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, как сократить число операций на щитовидной железе на 30-40%.
По словам эксперта, использование йодированной соли может значительно сократить число операций на щитовидной железе. Их число в последнее время растет.
Он отметил, что профилактика болезней щитовидки — одна из основных целей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
Самым простым и безвредным методом предупредить дефицит йода, уровень которого влияет на функционирование щитовидной железы, является йодирование пищевой поваренной соли.
Оно практиковалось еще во времена Советского Союза, пояснил эксперт.
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Болезни и лекарства , Олег Салагай
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