Врач развеяла три главных мифа о варикозе 

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Главный врач клинической больницы МЕДСИ Татьяна Шаповаленко развеяла три главных мифа о варикозном расширении вен нижних конечностей. По ее словам, многие считают, что эту проблему легко обнаружить, но это не так.

Среди симптомов варикозного расширения вен — ощущение тяжести и усталости в ногах, отеки ног и судороги. Женщины страдают этим заболеванием втрое чаще мужчин.

— Варикоз — это патология клапанного аппарата вен. Кровь у нас течет по ногам снизу вверх. Чтобы не было обратного тока крови, у нас есть клапаны венозной системы, когда кровь течет снизу вверх, клапаны открыты. При обратном случае клапаны закрываются. Но при варикозной болезни часть клапанов ослабевает и часть крови возвращается обратно. Могут образовываться микротромбы. В начале не может быть никаких симптомов, нужна детальная диагностика,

— отметила медик.

Шаповаленко заявила, что второй миф заключается в том, что варикозное расширение вен якобы не грозит людям младше 50 лет.

— И в 25 и в 30 лет бывает варикозное расширение вен нижних конечностей. Зависит от генетики и других факторов. Еще один, третий миф, что при варикозе нужно забыть о спорте. Это не так. Спортивная ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде — это хорошая профилактика варикоза. Мышцы ног должны работать. Проявление болезни будет намного меньше,

— отметила врач.