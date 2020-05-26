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Как распознать рассеянный склероз на ранней стадии 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Рассеянный склероз является распространенным заболеванием. И, согласно статистике, оно встречается не только у пожилых. Часто такой диагноз ставят людям в возрасте от 20 до 50 лет. "Рамблер" рассказывает, какие симптомы могут помочь выявить рассеянный склероз на ранней стадии.

Головокружения

Проблемы с координацией при рассеянном склерозе могут проявляться в виде неожиданных головокружений, изменений походки, потери равновесия во время ходьбы и неуклюжести. Данные симптомы могут оказаться признаками других заболеваний, однако и в этом случае не стоит откладывать поход к специалисту.

Ухудшение зрения

Данный симптом является распространенным у людей с рассеянным склерозом. Если у вас резко испортилось зрение, стоит сразу обратиться к врачу. Например, если постоянно появляются "мушки", один глаз видит хуже другого, кажется, что в глаза что-то попало, или они болят.

Тремор

Тремор — еще один опасный симптом. Согласно статистике, половина людей с рассеянным склерозом страдают от постоянно трясущихся рук. Тремор может быть слабым, а может быть интенсивным и мешать повседневным делам.

Онемение

Онемение характерно для ранней стадии заболевания. Например, стоит обратить внимание, если часто немеет лицо. Также к первым признакам относится покалывание тела, особенно в ногах. Кроме того, могут появляться судороги.

Проблемы с мочеиспусканием

Расстройства мочеиспускания встречаются более чем у 50 процентов страдающих рассеянным склерозом людей. На проблему стоит обратить внимание, если вы стали ходить в туалет слишком часто или, наоборот, гораздо реже, чем раньше.
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Болезни и лекарства , Видео
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