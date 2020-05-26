Найдено новое объяснение алкоголизма 

Ученые выявили 29 генетических вариаций, влияющих на связанные с употреблением алкоголя проблемы. Выводы специалистов с новым объяснением пристрастия к алкоголю опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Специалисты Йельского университета (США) изучили геном 435 тысяч человек и выявили 19 неизвестных ранее факторов риска, влияющих на алкогольную зависимость. Также специалисты подтвердили 10 ранее известных генетических факторов риска, связанных с употреблением алкоголя. С помощью генетического анализа удалось объяснить связь между алкоголизмом и расстройством личности, например, депрессией. Так, вариации в обнаруженных участках ДНК влияют на вероятность развития алкоголизма.

Ученые объяснили, что изученные гены сохранялись в геноме человека, что говорит об их важности для жизнедеятельности организма.

«Новые данные утроили число известных генетических факторов, связанных с проблемным употреблением алкоголя»,

— заявила доктор Джоэл Гелернтер (Joel Gelernter).

Специалист подчеркнула, что результаты исследования позволят улучшить методику выявления предрасположенности к алкогольной зависимости на ранних этапах.

Ранее врач-психиатр, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал пиво самым вредным напитком. По его мнению, пиво следует запретить, при этом алкоголь не является самым губительным компонентом данного вида спиртного. Специалист заметил, что используемый при варке пива хмель способен вытягивать из земли тяжелые соединения, которые могут нанести организму непоправимый вред.