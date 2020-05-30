Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать 

Образование тромбов в сосудах может привести к очень печальному исходу. Образовавшиеся сгустки крови блокируют свободный ток крови в сосудах, что может спровоцировать сердечный приступ, инсульт или инфаркт. Человек чаще всего даже не подозревает, что внутри сосуда образуется тромб. Порой это действительно трудно определить, но бывают и внешние проявления. О том, какие признаки нельзя игнорировать, чтобы своевременно обратиться к врачу, рассказывает «Рамблер».

На коже появляются красные полоски

Они образуются параллельно венам и иногда теплые на ощупь. Не путайте их с синяками и срочно обращайтесь к врачу.

Одышка и кашель без причины

Частое беспричинное покашливание и одышка, что называется, на ровном месте, могут быть признаком того, что вокруг ваших легких собираются сгустки крови. Если же к этим признакам добавляется боль в груди при вдохе и головокружение, возможно, сгустки крови накапливаются в легких. Медлить с визитом к специалисту точно не стоит.

Отек одной из конечностей

Следует насторожиться, если отекла именно одна рука или одна нога. В этом случае приток крови ухудшается лишь к определенным частям тела. Чаще всего это служит показателем тромбоза глубоких вен. Обратить внимание также стоит и на частую беспричинную боль в ногах или судороги. Причина этих неприятностей может быть той же.