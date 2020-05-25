Что такое синдром саванта и почему его не лечат 

Синдром саванта — это состояние, при котором люди с тяжелыми психическими расстройствами и серьезными нарушениями в развитии демонстрируют гениальность в какой-нибудь узкой области. «Рамблер» расскажет об этом заболевании подробнее.

Такую особенность у людей специалисты называют «островком гениальности». Впервые термин «савант» был использован британским ученым Джоном Лэнгдоном Дауном в 1887 году. Именно он первый описал синдром Дауна. В своих трудах Джон рассказал об удивительных случаях в своей практике. Например, один из умственно неполноценных детей мог наизусть процитировать «Взлет и падение Римской империи». Поначалу Джон Даун называл таких гениальных детей «идиотскими учеными», а уже позже савантами (savant по-французски — «ученый»).

Саванты могут демонстрировать таланты в самых разных областях. Чаще всего гениальность таких детей проявляется в этих сферах:

искусство;

память;

арифметические вычисления;

музыка;

ориентация в пространстве.

Самым знаменитым савантом в мире считается Рэймонд Бэббит — мужчина, который помнил наизусть более 6000 книг. О нем снят фильм «Человек дождя» с Дастином Хоффманом Томом Крузом в главной роли.

Синдром саванта встречается примерно у одного человека на миллион. Точного ответа, откуда берется это заболевание — нет. Ученые склоняются к тому, что это врожденное генетическое нарушение. Однако синдром саванта иногда возникает после тяжелой травмы головы с повреждением левой передней височной доли мозга. Существуют исследования, в которых ученые временно отключали эту область, и у добровольцев появлялись некоторые признаки савантизма.

Савантизм сам по себе не является заболеванием, поэтому и не поддается лечению. Лечат не синдром саванта, а лишь болезнь, которая могла его спровоцировать — например, аутизм, синдром Аспергера и другие нарушения, связанные с травмами мозга.