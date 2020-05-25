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Что такое синдром саванта и почему его не лечат 

Анастасия Иванова 31 минуту назад
Что такое синдром саванта и почему его не лечат
Фото: Кадр из фильма «Человек дождя»
Синдром саванта — это состояние, при котором люди с тяжелыми психическими расстройствами и серьезными нарушениями в развитии демонстрируют гениальность в какой-нибудь узкой области. «Рамблер» расскажет об этом заболевании подробнее.
Такую особенность у людей специалисты называют «островком гениальности». Впервые термин «савант» был использован британским ученым Джоном Лэнгдоном Дауном в 1887 году. Именно он первый описал синдром Дауна. В своих трудах Джон рассказал об удивительных случаях в своей практике. Например, один из умственно неполноценных детей мог наизусть процитировать «Взлет и падение Римской империи». Поначалу Джон Даун называл таких гениальных детей «идиотскими учеными», а уже позже савантами (savant по-французски — «ученый»).
Саванты могут демонстрировать таланты в самых разных областях. Чаще всего гениальность таких детей проявляется в этих сферах:
  • искусство;
  • память;
  • арифметические вычисления;
  • музыка;
  • ориентация в пространстве.
Самым знаменитым савантом в мире считается Рэймонд Бэббит — мужчина, который помнил наизусть более 6000 книг. О нем снят фильм «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и Томом Крузом в главной роли.
Синдром саванта встречается примерно у одного человека на миллион. Точного ответа, откуда берется это заболевание — нет. Ученые склоняются к тому, что это врожденное генетическое нарушение. Однако синдром саванта иногда возникает после тяжелой травмы головы с повреждением левой передней височной доли мозга. Существуют исследования, в которых ученые временно отключали эту область, и у добровольцев появлялись некоторые признаки савантизма.
Савантизм сам по себе не является заболеванием, поэтому и не поддается лечению. Лечат не синдром саванта, а лишь болезнь, которая могла его спровоцировать — например, аутизм, синдром Аспергера и другие нарушения, связанные с травмами мозга.
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Болезни и лекарства , Том Круз , Дастин Хоффман
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