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Три симптома приближающегося сердечного приступа 

Мира Маркина 6 часов назад
Три симптома приближающегося сердечного приступа
Фото: depositphotos.com
Согласно данным за 2019 год, на территории Европы и Центральной Азии от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает порядка 4,3 миллионов человек. В том же 2019 году Россия вошла в десятку стран по количеству смертей от болезней сердца.
Если вовремя начать борьбу с опасным недугом, его возникновение можно предотвратить. Однако иной раз инфаркт наступает внезапно и распознать его приближение можно лишь по трем ключевым симптомам. Подробнее о них — в материале "Рамблера".
Давление на грудь, боль, распространяющаяся на шею и голову, и даже боль в области живота — все это может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе. При таких симптомах нужно немедленно вызывать скорую: только вовремя оказанная врачебная помощь сможет спасти пациента от серьезных последствий инфаркта, в том числе от летального исхода.
Как сообщает "Российская газета" не так давно это подтвердил ведущий специалист одной из клиник Берлина, доктор медицинских наук, профессор и врач-кардиолог Ульф Ландмессер. По словам специалиста, несмотря на высокое качестве немецкой медицины, 40% смертей в Германии связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инфаркт — самое распространенное из них.
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