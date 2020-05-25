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Какие растения помогут в борьбе с вирусами 

Мира Маркина 5 часов назад
Какие растения помогут в борьбе с вирусами
Фото: depositphotos.com
Одни лишь растения не смогут помочь в борьбе с серьезным заболеванием. Однако для профилактики инфекций их смело можно использовать. На какие растения следует обратить особое внимание? Расскажет "Рамблер".

Эхинацея

Пурпурную эхинацею использовали для лечения ран и инфекционных болезней еще коренные жители Северной Америки. Растение эффективно борется с гриппом и герпесом, а также обладает иммуностимулирующим эффектом.

Женьшень

О пользе женьшеня не понаслышке знают китайские медики: именно в Китае при помощи женьшеня лечат болезни кровеносной системы и мозга. Вдобавок к этому растение используют в борьбе с вирусами. Согласно исследованиям ученых, экстракт корейского красного женьшеня эффективно борется с респираторно‑синцитиальным вирусом человека, вирусом герпеса и гепатитом А.

Одуванчик

В России это растение можно встретить повсеместно, но далеко не все знают о его целебных свойствах. Путем экспериментов исследователям удалось установить, что экстракт одуванчик помогает в борьбе с гепатитом В, гриппом и даже ВИЧ. Помимо этого, фитосоединения в листьях, корне и цветках одуванчика препятствуют размножению вируса денге, переносчиками которого являются комары, — этот вирус провоцирует лихорадку.

Перечная мята

Вся сила перечной мяты заключается в ее эфирных маслах, в которых содержатся компоненты с противовоспалительными и противовирусными свойствами — ментол и розмариновая кислота. Благодаря этому мята отлично справляется с заложенностью носа и респираторно‑синцитиальным вирусом.
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