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Названы главные симптомы сердечного приступа 

Газета.Ru и ещё 15 5 часов назад
Названы главные симптомы сердечного приступа
Фото: depositphotos.com
Доктор медицинских наук, кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома, по которым можно распознать приближающийся сердечный приступ, передает издание Focus.
По словам Ландмессера, следует срочно вызывать скорую помощь, если человек ощущает сдавленность в груди, как будто на грудную клетку "сел слон".
Вторым симптомом является боль, распространяющаяся на шею и левую руку. Иногда приближающийся приступ проявляется сильной болью в животе.
Кардиолог отметил, что особенно стоит насторожиться, если к вышеперечисленным симптомам прибавляется одышка и тревожность.
Шансы пережить приступ сильно возрастают, если своевременно распознать состояние, обратил внимание Ландмессер, добавив, что при данной симптоматике человек может принять аспирин.
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