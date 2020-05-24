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Три случая, когда при боли в животе нужно срочно идти к врачу 

Medical Note 3 часа назад
Случаи, когда при боли в животе нужно идти к врачу
Фото: Medical Note
Доктор Евгений Комаровский объяснил, когда боль в животе требует срочного обращения с специалистам.
Есть три опасных признака, пояснил эксперт.
Первый — если боль локализуется в правой подвздошной области. То есть, внизу живота справа. Второй опасный симптом — в кале или в рвотной массе присутствует кровь.
Третий сопутствующий признак — проблемы с мочеиспусканием (затруднение, боли в процессе).
Опасно, если боли в животе сочетаются с сыпью, чрезмерной сонливостью, поносом, высокой температурой, бледностью кожи.
При этом любая боль, которая есть не в центре живота, — серьезный повод для обращения к врачу.
«В детском возрасте боли в животе во многих случаях не опасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией. Такие боли, как правило, локализуются в центре живота», — отметил доктор.
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Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
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