Случаи, когда при боли в животе нужно идти к врачу

Доктор Евгений Комаровский объяснил, когда боль в животе требует срочного обращения с специалистам.
Есть три опасных признака, пояснил эксперт.
Первый — если боль локализуется в правой подвздошной области. То есть, внизу живота справа. Второй опасный симптом — в кале или в рвотной массе присутствует кровь.
Третий сопутствующий признак — проблемы с мочеиспусканием (затруднение, боли в процессе).
Опасно, если боли в животе сочетаются с сыпью, чрезмерной сонливостью, поносом, высокой температурой, бледностью кожи.
При этом любая боль, которая есть не в центре живота, — серьезный повод для обращения к врачу.
«В детском возрасте боли в животе во многих случаях не опасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией. Такие боли, как правило, локализуются в центре живота», — отметил доктор.