Случаи, когда при боли в животе нужно идти к врачу

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Доктор Евгений Комаровский объяснил, когда боль в животе требует срочного обращения с специалистам.

Есть три опасных признака, пояснил эксперт.

Первый — если боль локализуется в правой подвздошной области. То есть, внизу живота справа. Второй опасный симптом — в кале или в рвотной массе присутствует кровь.

Третий сопутствующий признак — проблемы с мочеиспусканием (затруднение, боли в процессе).

Опасно, если боли в животе сочетаются с сыпью, чрезмерной сонливостью, поносом, высокой температурой, бледностью кожи.

При этом любая боль, которая есть не в центре живота, — серьезный повод для обращения к врачу.