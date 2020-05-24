Почему в СССР не болели, выпив воду из одного стакана

Автоматы с газированной водой стали одним из символов ушедшей советской эпохи. Многие еще помнят тот самый неповторимый звук, завершавший наполнение стакана и цены на напиток, казавшийся тогда божественный. 1 копейка без сиропа и 3 копейки с сиропом — железный тариф, не менявшийся десятилетиями. Но самое интересное, что через стаканы, символически ополаскиваемые холодной водой, никто не подхватывал никаких инфекций. В чем заключался секрет?

Да, стеклянные граненые стаканы не кипятили, не мыли хлоркой и даже простой мыльной водой. Несмотря на это, никто никогда не слышал, чтобы кто-то заразился через эту общую посуду. Граждане СССР совершенно не переживали и, отстояв в очереди, пили из стаканов, которые перед этим облизывали совершенно незнакомые люди, а также поили из них своих детей.

Есть несколько гипотез относительно того, почему из-за стаканов не возникали эпидемии сифилиса, туберкулеза, герпеса и других неприятных недугов. Многие врачи уверены, что случаи заражения были, но о них было не принято говорить. Как минимум дизентерия точно передавалась через общие стаканы, но вся информация об этом оставалась в стенах медучреждений и министерств. Простые граждане не знали статистики, поэтому спокойно наслаждались газированным напитком.

Еще одна версия гласит, что опасность передачи инфекции бытовым путем, то есть через общую посуду и другие подобные предметы, сильно преувеличена. Если так, то не обошлось здесь и без коммерческого интереса. Увеличение продаж дезинфицирующих и моющих средств прямо пропорционально страху граждан подхватить болячку через стакан, поручень или полотенце.

Честно говоря, вероятность подхватить гепатит, туберкулеза или сифилис, коснувшись губами стеклянного стакана, сильно стремится к нулю. Сифилис передается половым путем, гепатит — через кровь, а туберкулезная палочка и вовсе погибает, попав на стекло. Тем более нет опасности заразиться через стакан ВИЧ-инфекцией. А вот ангину или герпес заработать таким образом можно. Но опять же, для этого нужны определенные условия — как минимум, ослабленный иммунитет. Сильный организм, скорее всего, без проблем отразит такую атаку. Ну и, не стоит забывать, что стаканы все-таки ополаскивали водой, а это еще сильнее снижало вероятность заболеть.