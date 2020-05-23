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Медики назвали необычный признак высокого уровня сахара в крови 

Суть событий и ещё 1 5 часов назад
Найден необычный признак высокого сахара в крови
Фото: Суть событий
Медики из США в очередной раз подтвердили, что проблемы с кожей могут указывать на серьезные сбои в работе организма. В частности, в ходе последнего исследования выяснилось, что при развитии сахарного диабета многие пациенты сталкиваются с ксерозом, пишет Express.
По словам специалистов, это состояние характеризуется чрезмерной сухостью кожи, из-за чего она становится грубой и склонной к шелушению. Если заболевание запустить, в области составов, ступней и других частей тела могут появляться трещины.
Как пояснили врачи, это связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, который влияет на потерю жидкости в организме. «Заболевания кожи, на которые пациенты с диабетом часто не обращают внимание, являются распространенными осложнениями», — добавили медики, подчеркнув, что игнорирование этого признака может привести к возникновению одного из самых серьезных последствий — синдрому диабетической стопы.
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