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Как распознать первые признаки шизофрении? 

Flytothesky.ru 59 минут назад
Как распознать первые признаки шизофрении
Фото: Flytothesky.ru
Шизофрения — серьезное психическое заболевание, которое влечет за собой расстройство мыслительных процессов и трудности в управлении эмоциями. Люди, у которых есть даже первые признаки шизофрении, слышат и видят несуществующие вещи, испытывают трудности в распознавании реальных и нереальных объектов. Хорошая новость! Несмотря на бред и галлюцинации, больные в большинстве своем неопасны для окружающих. А при должном лечении их прогноз не безнадежен. Регулярная психотерапия может помочь таким людям жить более-менее полноценной жизнью и даже научиться получать удовольствие. Как выявить первые признаки шизофрении?
Вопреки убеждениям, эта болезнь диагностируется относительно часто: у 6 людей из 1000. Более того, симптомы шизофрении нарастают постепенно, поначалу близкие начинают отмечать у больных слегка эксцентричное поведение. Типичная картина — когда подающий надежды отличник неожиданно забрасывает учебу, начинает пренебрежительно относиться к своему внешнему виду, теряет интерес к увлечениям, становится затворником. Здесь нужно обратить внимание на следующие моменты.
  • Изоляция от социума. Душа компании превращается в социофоба, испытывает равнодушие к любимым людям и увлечениям, перестает ходить на работу (учебу).
  • Проявление амбивалентных чувств. Больной сам себе противоречит, переживает противоположные эмоции (люблю-ненавижу, радость-печаль, страх-воодушевление).
  • Развивается странная манера разговора. Человеку сложно поддерживать заданную тему, он постоянно уходит от вопросов.
  • Сложности с концентрацией на бытовых задачах. Больной может забыть почистить зубы, не надеть штаны, из чистюли превращается в грязнулю, что ему никогда не было свойственно.
  • Усиливаются тревожные мысли. Появляется обсессивно-компульсивное поведение, апатия или депрессия.
Описанные симптомы со временем усугубляются и становятся более заметными, растет их частота и интенсивность. Увы, к врачу таких людей приводят позже, когда шизофрения приобретает классическую форму. Характерные признаки шизофрении

1. Бессвязный бред (у 90% больных)

«Сосед пытается меня отравить радиоактивными волнами», «меня хотят похитить марсиане для исследований», «я Наполеон (Петр I, Клеопатра), что пришел в этот мир с особой миссией», «я вижу знаки, слышу голоса ангелов, они пытаются мне что-то сказать». Самые частые фантазии шизофреников связаны с идеей преследования, контроля над разумом, манией величия, какими-то особенными способностями, которыми он обладает (левитация, чтение мыслей, общение с чертами и ангелами, дар видения умерших предков).

2. Галлюцинации

Могут быть зрительными, тактильными, но чаще всего — слуховые. Больной видит страшных монстров, жуков, картины гниения собственной плоти. Слышит голоса, которые его преследуют, дают ему странные приказы или активно его унижают и обесценивают. И чем активнее шизофреник отгораживается от социума, тем больше усиливаются галлюцинации.

3. Эксцентричное поведение

Отличник становится двоечником, тихоня — истериком, помешанный на чистоте утопает в грязи, экстраверт отказывается выходить в реальный мир. Человек сам не свой в прямом смысле слова. Ему сложно контролировать свои импульсы, заботиться о своих потребностях, выполнять рутинные дела. Чаще всего шизофреники разрывают все связи с миром и превращаются в затворников. 4. Фрагментарное мышление
Речь больного шизофренией бессвязна и бессмысленна. Он не может поддерживать простой разговор, выдает нелогичные ответы, придумывает несуществующие слова. А также его может перемкнуть, тогда он будет повторять одну и ту же фразу снова и снова.

5. Негативные симптомы

При шизофрении снижается сексуальное влечение и яркость эмоциональных реакций. Более того, человек погружается в апатию, не может почувствовать радость жизни, ему сложно заставить себя делать привычные действия. Голос теряет краски, становится вялым, монотонным. Глаза кажутся безразличными. Больной уходит от прямого контакта, может целыми днями лежать и смотреть в одну точку. Теряется самая примитивная мотивация — поесть, помыться, расчесаться.

Причины развития шизофрении могут быть разными

В 10% случаев сказывается наследственный фактор — когда в семье у человека были больные близкие (мама, папа, брат, бабушка). В 30% случаев виноваты трудные роды, особенно если во время беременности мать пила и принимала наркотики, болела вирусными инфекциями, подвергалась физическому насилию, или ребенок получил родовую травму в результате гипоксии. Все это увеличивает шанс повреждения фронтальной коры головного мозга ребенка, которая отвечает за планирование, принятие решений, логику. А вот в 60% случаев шизофрению провоцируют стрессовые факторы — потеря родителей в раннем возрасте, физические издевательства, эмоциональное и сексуальное насилие в детстве, заброшенность, безработица, бедность, алкоголизм, травмирующие переживания, с которыми человек не справился. Разновидности шизофрении Параноидная форма Развивается в довольно позднем возрасте (после 18 лет), часто в результате сильного стресса (смерть близких, потеря работы, разрыв отношений, сексуальное насилие, серьезная учебная нагрузка, роды). У больного начинаются слуховые галлюцинации и бред (преследования, особой миссии, ревности). Однако он не выпадает из социума, может продолжать работать, обеспечивать свои бытовые потребности, состоять в отношениях. Близким сложно понять, что происходит с человеком, так как он скрывает свои симптомы, становится излишне подозрительным и осторожным. Гебефренная форма, или своего рода классическая шизофрения Проявляется в эмоциональной нестабильности больного. Он прыгает из крайности в крайность, выдает неадекватные переживания, ведет себя дурашливо. А также у него путанная и несвязная речь, бессмысленные действия, сложности с самоорганизацией. Больной не может сам ухаживать за собой, приготовить обед, оплатить счета, нуждается в помощи близких. Кататоническая форма При этом типе шизофрении к вышеописанной проблематике добавляются следующие симптомы — ступор, бесцельная моторная активность, отказ больного реагировать на команды и инструкции, иногда сопротивление им, странные вычурные позы, речевая заторможенность, повторение одной и той же фразы бесконечное количество раз.

Что нужно знать, если вы обнаружили у себя или у своих близких признаки шизофрении?

Требуется срочное наблюдение у психиатра. Похожими проявлениями обладают и другие болезни — опухоль мозга, эпилепсия, энцефалит, биполярное или шизоаффективное расстройство, а также ПТСР. Для подтверждения диагноза могут потребоваться месяцы наблюдений. Но лечение лучше начать как можно раньше, тогда у больного появится шанс на нормальную жизнь.
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