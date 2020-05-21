Нетипичные симптомы рака щитовидной железы 

Рак щитовидной железы — пожалуй, одно из самых опасных онкологических заболеваний. Недуг может долгое время не проявлять себя. К тому же, заболевание нередко сопровождается нетипичными симптомами. На какие сигналы тела следует обратить пристальное внимание? Расскажет "Рамблер".

Охриплость голоса

Из-за того, что щитовидная железа примыкает к гортанному нерву, который контролирует голосовые связки, опухоль в ней может отразиться на тембре голоса. Если симптомов ОРВИ у вас нет, но вы внезапно охрипли, следует тотчас обратиться к врачу.

Уплотнение на шее

Как правило, новообразования щитовидной железы — это доброкачественные опухоли. Но если вы чувствуете, что орган увеличился в размере или на шее появились странные выпуклости, необходимо как можно скорее сделать УЗИ.

Затрудненное глотание

Проблемы с глотанием могут сигнализировать не только о раке щитовидки, но и о раке гортани. Если вы заметили, что вам стало сложно глотать, обратитесь к эндокринологу.

Беспричинный кашель

Если вы не простужались, но у вас появился беспричинный кашель, это также может свидетельствовать о раке щитовидной железы. При помощи кашля организм пытается избавиться от опухоли. Если температуры, мокроты и других симптомов ОРВИ нет, а кашель долгое время не проходит, немедленно обратитесь к врачу.