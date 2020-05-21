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Почему носить обувь без носков опасно для здоровья 

Мира Маркина 5 часов назад
Почему носить обувь без носков опасно для здоровья
Фото: depositphotos.com
Летом многие люди предпочитают носить обувь на босу ногу: одним это кажется стильным, другим так комфортнее, а третьи попросту не видят смысла покупать носки.
Однако медики в один голос твердят: подобная привычка может обернуться не самыми приятным последствиями. Почему? Разбирался "Рамблер".
Главная проблема состоит в том, что кожа ног в обуви совершенно не дышит вне зависимости от того, из какого материала сделана обувь. И это чревато серьезными проблемами.
Прежде всего, — это развитие или обострение грибковой инфекции. Нередко случается так, что грибок уже присутствует у человека. Вот только он настолько крошечный, что его совсем не видно. Из-за "тепличных" условий, в которых он оказывается, грибок начинает развиваться. Этому способствуют также мозоли и "натертости", которые образуются в результате прямого контакта обуви с телом. Открытая рана дает бактериям легкий доступ к кровотоку, что и приводит к грибковой инфекции.
Вдобавок к этому за один день каждая ступня может производить до 300 мл пота. Пот содержит бактерии, которые моментально начинают размножаться во влажной среде.
И наконец, не стоит забывать о неприятном запахе. При ношении обуви на голую ногу, выделяющийся пот впитывается не в носки, а в саму обувь. А последнюю избавить от едкого запаха гораздо сложнее, чем носки, которые всегда можно постирать.
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