О чем предупреждает внезапное появление синяков

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Дерматолог из Германии Ян Хандгеберт объяснил, о чем предупреждают появляющиеся «без причины» синяки. Об этом пишет Focus.de.

Появление синяков без ушибов и прочих травм предупреждает о возможном нарушении свертываемости крови.

Это достаточно опасный синдром, под которым могут скрываться различные заболевания. В том числе, и онкология.

По словам Яна Хандгеберта, у пациентов с подкожными кровоизлияниями в некоторых случаях обнаруживают лейкемию. Также синяки могут быть поводом к назначению хирургического удаления тромба.

«Особенно опасны глубокие синяки, которые располагаются близко к кости»,

— предупредил Ян Хандгеберт.

Также нарушение свертываемости крови (оно выявляется с помощью анализа крови) может быть наследственным или возникать в результате приема некоторых лекарств.