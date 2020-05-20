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На какую проблему в организме указывает внезапное появление синяков 

Medical Note и ещё 1 2 часа назад
О чем предупреждает внезапное появление синяков
Фото: Medical Note
Дерматолог из Германии Ян Хандгеберт объяснил, о чем предупреждают появляющиеся «без причины» синяки. Об этом пишет Focus.de.
Появление синяков без ушибов и прочих травм предупреждает о возможном нарушении свертываемости крови.
Это достаточно опасный синдром, под которым могут скрываться различные заболевания. В том числе, и онкология.
По словам Яна Хандгеберта, у пациентов с подкожными кровоизлияниями в некоторых случаях обнаруживают лейкемию. Также синяки могут быть поводом к назначению хирургического удаления тромба.
«Особенно опасны глубокие синяки, которые располагаются близко к кости»,
— предупредил Ян Хандгеберт.
Также нарушение свертываемости крови (оно выявляется с помощью анализа крови) может быть наследственным или возникать в результате приема некоторых лекарств.
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