Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Признаки опасных болезней, о которых вам расскажет лицо 

Gotovim-Edim.Ru 2 часа назад
Признаки опасных болезней, о которых расскажет лицо
Фото: Depositphotos
Для того, чтобы поставить верный диагноз, врачам нужно сделать десятки анализов. Однако в некоторых случаях понять о наличии того или иного недуга можно по одному взгляду на лицо пациента.
Шелушение губ и кожи. Этот признак свидетельствует о сбое в работе потовых желез, что может быть следствием сахарного диабета или сбоем нарушения работы щитовидки. Помимо этого сухая дерма может свидетельствовать об экземе, псориазе или дерматите.
Избыточное количество волос на теле. Этот признак может говорить о поликистозе яичников, который возникает из-за повышения уровня мужских гормонов в женском организме.
Желтые пятна на веках. Они могут возникнуть из-за нарушений в работе сердца. Называют такие пятна ксантелазмой, а при наличии этого недуга у пациентов зафиксирован высокий ИМТ и уровень холестерина.
Отеки и мешки под глазами. Они могут возникать не только от усталости, но еще и по причине хронической аллергии. Помимо этого такие симптомы могут свидетельствовать о гипотиреозе и сонном апноэ.
Асимметрия лица. Конечно, полностью симметричных лиц не бывает, но если ваше лицо стало ассиметричным резко, к тому же изменения сильно заметны, это может свидетельствовать о приближающемся инсульте. При таких симптомах нужно как можно скорее обратиться к врачу на консультацию.
Видео дня. Почему болит желудок
Gotovim-Edim.Ru: последние новости
Почему с утра не стоит пить воду, оставленную на ночь Почему с утра не стоит пить воду, оставленную на ночь Какая взаимосвязь между селеном и коронавирусом Какая взаимосвязь между селеном и коронавирусом Какое лекарство от алкоголизма помогает в борьбе с ожирением Какое лекарство от алкоголизма помогает в борьбе с ожирением
Комментарии 1
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Нестандартные способы использования «Звездочки»
Нестандартные способы использования «Звездочки»
Объяснено отсутствие иммунитета у перенесших COVID-19
Объяснено отсутствие иммунитета у перенесших COVID-19
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Назван самый полезный для здоровья сердца продукт
Назван самый полезный для здоровья сердца продукт
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение