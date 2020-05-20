Признаки опасных болезней, о которых расскажет лицо

Для того, чтобы поставить верный диагноз, врачам нужно сделать десятки анализов. Однако в некоторых случаях понять о наличии того или иного недуга можно по одному взгляду на лицо пациента.

Шелушение губ и кожи. Этот признак свидетельствует о сбое в работе потовых желез, что может быть следствием сахарного диабета или сбоем нарушения работы щитовидки. Помимо этого сухая дерма может свидетельствовать об экземе, псориазе или дерматите.

Избыточное количество волос на теле. Этот признак может говорить о поликистозе яичников, который возникает из-за повышения уровня мужских гормонов в женском организме.

Желтые пятна на веках. Они могут возникнуть из-за нарушений в работе сердца. Называют такие пятна ксантелазмой, а при наличии этого недуга у пациентов зафиксирован высокий ИМТ и уровень холестерина.

Отеки и мешки под глазами. Они могут возникать не только от усталости, но еще и по причине хронической аллергии. Помимо этого такие симптомы могут свидетельствовать о гипотиреозе и сонном апноэ.

Асимметрия лица. Конечно, полностью симметричных лиц не бывает, но если ваше лицо стало ассиметричным резко, к тому же изменения сильно заметны, это может свидетельствовать о приближающемся инсульте. При таких симптомах нужно как можно скорее обратиться к врачу на консультацию.