Почему опасно долго сидеть на унитазе 

Далеко не все знают, что долгое сидение на унитазе может привести к ряду неприятных заболеваний. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Большинство людей проводят в туалете много времени, играя при этом в телефон или читая заранее припасенные газеты и журналы. Из-за этого человек может невольно провести на санузле от 20-30 минут. Возможно, некоторые замечали, что если долго сидеть на унитазе, то ноги немеют. Это происходит из-за сдавливания седалищного нерва. Онемение ног может привести к нарушению кровообращения. Также если сидеть на унитазе ежедневно более 15 минут, то может образоваться геморрой или произойти иннервация прямой кишки, а именно недостаток притока свежей крови. Все это может привести к неправильной работе чувствительных нервных окончаний в прямой кишке. В результате этого может нарушиться периодичность дефекации и возникнуть хронические запоры.

Вышеперечисленные проблемы могут возникнуть как у мужчин, так и у женщин. Однако существуют болезни, вызванные длительным пребыванием на унитазе, которые проявляются в зависимости от половой принадлежности.

Самым серьезным заболеванием мужского организма, связанным с застоем в малом тазу, является простатит. Это заболевание может стать причиной импотенции. Также у больных простатитом значительно повышен риск развития рака простаты. Если мужчина много времени проводит сидя на унитазе, то у него еще может нарушиться циркуляция крови в венах малого таза. Это может стать причиной варикоза вен семенного канатика. Без лечения заболевание приведет к бесплодию.

А застои в органах таза у женщин часто приводят к воспалениям мочеполовой системы — циститу и вагиниту. Также возможно появление сложностей с зачатием.

Три-пять минут считаются безопасными для здоровья количеством времени, которое можно провести на унитазе. Специалисты также советуют во время дефекации упирать ноги в специальную подставку, это поможет ускорить процесс опорожнения кишечника.