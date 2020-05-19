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О чем сигнализируют белые полоски на ногтях 

Мира Маркина 6 часов назад
О чем сигнализируют белые полоски на ногтях
Фото: depositphotos.com
Многие люди не обращают внимания на белые полоски на ногтях, считая их незначительным эстетическим дефектом. А между тем таким образом организм, как правило, сигнализирует о сбоях, которые необходимо устранять. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Прежде всего поперечная исчерченность ногтей может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а также о частых стрессах. Из-за того, что в ростковой зоне ногтям не хватает кровотока, они строятся недостаточно качественно.

Дефицит витаминов

Ногти подобно волосам являются производной кожи. Недостаток витаминов и макроэлементов так или иначе отражаются на состоянии кожи, из-за чего нарушается рост волос и ногтей.

Грибок

Грибок ногтей также дает о себе знать посредством полосок на ногтях. Но вместе с тем этот недуг сопровождают и другие симптомы: утолщение ногтей, их прозрачность.

Травмирование ногтя

Пожалуй, самая безобидная причина белых полос на ногте — его травмирование. Иногда это происходит из-за неаккуратного маникюра, иногда из-за привычки ковырять или грызть кутикулу.
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