Чем опасен сон на неудобной кровати 

В среднем человек проводит во сне треть своей жизни. Но даже несмотря на это, многие люди пренебрегают комфортным сном, из-за чего впоследствии сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем.

Чем чреват сон на неудобной кровати? Выяснял "Рамблер".

Прежде всего качество постели напрямую влияет на состояние вашего позвоночника. Если кровать недостаточно удобная или наоборот слишком мягкая, это может привести к искривлению позвоночника.

Помимо этого, не стоит также забывать, что "неправильная" постель пагубным образом сказывается на шейном отделе позвоночника, что провоцирует проблемы с кровоснабжением головы и мозга и приводит к мигреням, нарушениям слуха и зрения.

Если во время сна страдает грудной отдел, у человека вполне могут развиться болезни сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем.

В некоторых случаях неудобная кровать может быть причиной проблем с поясничным, крестцовым и копчиковым отделами, которые отвечают за здоровье ног, а также репродуктивной системы.

Чтобы избежать всех этих проблем, эксперты рекомендуют спать на ортопедическом матрасе и ортопедической подушке. Они помогут распределить нагрузку и освободить мышцы от дополнительного напряжения во время сна. Цены на эти вещи кому-то могут показаться завышенными, однако медики в один голос уверяют, — экономить на здоровье не стоит.