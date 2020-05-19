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Мясников перечислил требующие экстренной госпитализации симптомы болезней сердца 

Lenta.ru и ещё 7 8 часов назад
Мясников объяснил, какие симптомы «сердечников» опасны
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, при которых требуется немедленная госпитализация больного. Об этом он в понедельник, 18 мая, рассказал в эфире программы «О самом главном» на «России 1», запись которой доступна в YouTube.
Мясников посетовал на то, что все лекарства для лечения на дому — нитроглицерин, валокордин, корвалол — приносят лишь вред, так как они глушат сигнал болезни, и человек теряет время.
«Потому что все, что вы можете дома выпить — это все как мертвому припарки», — объяснил он.
По словам врача, необходимо вызывать скорую помощь в том случае, если «зажгло» или «заложило» сердце. « [Например,] вы сели на кровать, остановились, трудно вздохнуть, вы покрылись потом, у вас одышка, тут надо срочно звонить [врачам]», — подчеркнул Мясников, добавив, что после этого у человека остается два часа, чтобы получить профессиональную помощь.
Он отметил, что на эти симптомы необходимо обращать особое внимание мужчинам старше 40 лет, которые страдают от лишнего веса, курят и имеют повышенные давление, сахар и холестерин.
В начале мая Мясников рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи. Так, обращаться к специалистам необходимо, если человек не может жаропонижающими препаратами сбить температуру выше 38-39 градусов на протяжении нескольких дней. Кроме того, звонить в службу спасения стоит, если больному сложно дышать, организм обезвожен и наблюдается спутанность сознания. Другими из опасным симптомов являются моча с резко измененным оттенком, отсутствие слюноотделения во рту и выраженная заторможенность, в связи с которой человеку тяжело выговаривать слова.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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