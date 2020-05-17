Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказал, можно ли укреплять иммунитет таблетками 

РИА Новости и ещё 4 9 часов назад
Врач рассказал, можно ли пить таблетки для иммунитета
Фото: depositphotos.com
Завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов рассказал, можно ли укреплять иммунитет с помощью лекарственных препаратов.
Он подчеркнул, что искусственное изменение иммунного ответа организма применяется лишь в сложных случаях, таких как ВИЧ и онкозаболевания. При этом используются сильнодействующие лекарства, которые имеют серьезные побочные эффекты.
"В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача", — отметил Костинов в комментарии "Аргументам и фактам".
По словам врача, в остальных случаях для поддержания иммунитета "в рабочем состоянии" нужно обратить внимание на образ жизни — высыпаться, гулять и правильно питаться.
За последние сутки в России зарегистрировали 9709 новых случаев инфицирования COVID-19. Второй день подряд фиксируется менее десяти тысяч положительных тестов на SARS-CoV-2.
Всего в 85 российских регионах число заразившихся за весь период составило 281 752. Из них более 67 тысяч выздоровели, 2631 человек умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Когда должно насторожить появление синяков
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Комментарии 2
Болезни и лекарства , Российские лекарства , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«К умирающим пациентам невозможно привыкнуть»
«К умирающим пациентам невозможно привыкнуть»
Почему появляется цистит и как его лечить
Почему появляется цистит и как его лечить
10 598 новых случаев коронавируса выявлено в РФ
10 598 новых случаев коронавируса выявлено в РФ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Когда родинки становятся опасными
Когда родинки становятся опасными
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
В России выявлены новые случаи коронавируса
00:17
В России выявлены новые случаи коронавируса
Коронавирус
Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине
00:57
Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине
Коронавирус
Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
00:18
Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение