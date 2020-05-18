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Мясников назвал опасные обезболивающие 

Вечерняя Москва и ещё 19 3 часа назад
Мясников назвал опасные обезболивающие
Фото: Вечерняя Москва
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в условиях пандемии россияне стали чаще заниматься самолечением, потому что в поликлиники и больницы «ходить себе дороже». Он напомнил, что риск заразиться коронавирусом в больницах сегодня многократно выше, чем в магазинах или метро. Об этом Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» 18 мая.
— Чем мы обычно лечим боль? Я по прежнему говорю, снимать боль надо парацетамолом. Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки, и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие,
— отметил врач.
Мясников напомнил, что такие препараты повышают давление, вызывают раздражение желудка и они опасны для сердца. Особенно такие препараты опасны для людей, старше 60 лет.
Говоря о ацетилсалициловой кислоте врач напомнил, что коронавирусная инфекция ведет к тромбозам, и сообщил, что передозировка аспирином тоже может быть опасна, поскольку действие на организм больного коронавирусной инфекцией пока недостаточно изучено.
Мясников сообщил, что сидячий и малоподвижный образ жизни может провоцировать проблемы с кишечником. Их поможет решить рацион из овощей и фруктов. По его словам, использование слабительных препаратов может привести к синдрому ленивого кишечника.
По словам врача. надо не забывать. что сосудосуживающие капли вызывают привыкание за 3-5 дней, и если у вас заложен нос, лучше выпить антигистаминные препараты, антибиотиками лучше не пользоваться.
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Болезни и лекарства , Новости , Александр Мясников
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