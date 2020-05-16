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Почему появляется цистит и как его лечить 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему появляется цистит и как его лечить
Фото: depositphotos.com
Почти каждая женщина за свою жизнь хотя бы раз сталкивалась с этим заболеванием. И если его неправильно лечить, то болезнь может перейти в хроническую форму. «Рамблер» расскажет, что нужно знать о цистите уже сейчас.
Цистит — это инфекционное воспаление мочевого пузыря. Этим заболеванием чаще всего страдают женщины, так как уретра у них шире и короче, чем у мужчин. Следовательно, инфекции проще туда попасть.
К симптомам цистита относят учащенное мочеиспускание, которое сопровождается сильнейшими резкими болями в низу живота и в поясничной области, мутный цвет мочи, а также наличие выделений, иногда с кровью.
Причин, по которым возникает цистит, может быть несколько:
  • несоблюдение правил личной гигиены;
  • переохлаждение тазовых органов;
  • гормональные нарушения в организме;
  • перенесенные гинекологические, венерологические заболевания;
  • особенности анатомического строения мочеиспускательных путей.
Чтобы вылечить цистит, необходима комплексная терапия. В первую очередь, при первых симптомах, стоит обратиться к специалисту. Ведь цистит может оказаться лишь побочным эффектом другого заболевания. После постановки точного диагноза, врач назначит лечение, которое подойдет именно вам.
При цистите также необходимо соблюдать специальную диету, которая включает в себя отказ от острых блюд и потребление большого количества жидкости, за исключением сладких и газированных напитков.
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