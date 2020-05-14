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Привычки, которые могут стать причиной рака 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Привычки, которые могут стать причиной рака
Фото: depositphotos.com
Некоторые безобидные вещи, которые люди совершают постоянно, на самом деле могут стать причинами одной из самых опасных болезней. Онкология страшна тем, что не имеет общих симптомов, но ее важно распознать на ранней стадии, чтобы опухоль поразила как можно меньше органов. "Рамблер" рассказывает, что не нужно делать, чтобы не заболеть раком.

Загар без защиты

Дерматологи давно бьют тревогу, так как популярный и модный загар может быть опасен для кожи. Дело не только в фотостарении, которое происходит под воздействием ультрафиолета. У любителей загорать может развиться меланома — злокачественная опухоль кожи. Именно из-за нее многие боятся родинок на теле и ходят их проверять. Из-за меланомы некоторые участки кожи темнеют, появляются родинки, но они не похожи на те, которые есть у человека с рождения. При меланоме они могут менять цвет и размер.

Ожирение

Небольшой процент заболевания раком связаны с ожирением. Например, в США такая статистика подтверждает 7% подобных случаев. Дело в том, что лишний вес сильно влияет на работу иммунитета и выработку гормонов, поэтому люди с ожирением всегда в группе риска. Чаще всего у тех, у кого есть лишний вес, появляется рак груди, поджелудочной, кишечника и пищевода.

Курение

Эта привычка чаще всего лидирует как причина многих болезней. Если человек курит, его продолжительность жизни может сократиться на 10 лет. Дело в том, что в сигаретах содержится более 4 тысяч токсичных веществ, большинство из которых канцерогенны. К тому же курение часто вызывает воспалительные реакции организма. У курильщиков онкология связана с органами дыхания: рак горла или легких.
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