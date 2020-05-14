Болезни, о которых сигнализирует сухость во рту 

Сухость во рту может появляться после употребления определенных продуктов или у тех людей, которые употребляют недостаточно жидкости. Однако в некоторых случаях это может стать симптомом опасных болезней. «Рамблер» рассказывает, в какой момент сухость во рту должна насторожить.

Если вы постоянно ощущаете этот неприятный симптом, то стоит прислушаться к своему организму, сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Сахарный диабет

Сухость во рту часто мучает людей с сахарным диабетом. Это связано с высоким содержанием сладкого вещества в крови. Также это преследует тех, у кого уже диагностирована эта болезнь и они принимают лекарства, но такой симптом считается побочным действием препаратов.

ОРВИ

Сухость во рту появляется при вирусных инфекциях. Она может быть результатом того, что у человека поднимается температура и начинается обезвоживанием организма. В таком случае нужно просто пить больше жидкостей. Также сухость проявляется, когда присутствуют воспаления в полости рта и соседних органах. Например, если у человека болит горло, ему постоянно будет хотеться пить, но утолить жажду он не сможет.

Болезни почек

Известно, что одной из функцией почек является поддержание водно-солевого баланса. Если они работают неправильно, то не смогут насыщать организм водой. Это также касается и полости рта. Последите за своим поведением и посмотрите, как часто вы ходите в туалет. Возможно, в вашем организме не задерживается вода и это вызывает сухость.