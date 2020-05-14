О каких болезнях говорят «облысевшие» брови 

Если выпадение волос на голове встречается довольно часто, и многие люди осведомлены о том, почему может редеть шевелюра, то "облысевшие брови" — это проблема, которая вводит людей в ступор.

Казалось бы, еще недавно их приходилось ежедневно выщипывать, а теперь они выпадают сами, но отнюдь не в тех местах, где хотелось бы.

И все-таки — почему лысеют брови? Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Патологии щитовидной железы

Гипотериоз — заболевание, при котором щитовидка не производит гормоны в нужном количестве. Недуг сигнализирует о себе выпадением волос и бровей. От центра бровей к вискам волоски выпадают практически полностью. Если такое происходит с вами, необходимо тотчас записаться на прием к эндокринологу.

Заболевания кожи

Выпадение волосков в области бровей может свидетельствовать о множестве кожных заболеваний, в числе которых атопический дерматит бровных дуг, грибок кожи, экзема в области глаз, волчанка, педикулез и даже рак кожи. Чтобы установить диагноз, следует обратиться к дерматологу.

Гормональный сбой