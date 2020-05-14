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О каких болезнях говорят «облысевшие» брови 

Мира Маркина 3 часа назад
О каких болезнях говорят «облысевшие» брови
Фото: depositphotos.com
Если выпадение волос на голове встречается довольно часто, и многие люди осведомлены о том, почему может редеть шевелюра, то "облысевшие брови" — это проблема, которая вводит людей в ступор.
Казалось бы, еще недавно их приходилось ежедневно выщипывать, а теперь они выпадают сами, но отнюдь не в тех местах, где хотелось бы.
И все-таки — почему лысеют брови? Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Патологии щитовидной железы

Гипотериоз — заболевание, при котором щитовидка не производит гормоны в нужном количестве. Недуг сигнализирует о себе выпадением волос и бровей. От центра бровей к вискам волоски выпадают практически полностью. Если такое происходит с вами, необходимо тотчас записаться на прием к эндокринологу.

Заболевания кожи

Выпадение волосков в области бровей может свидетельствовать о множестве кожных заболеваний, в числе которых атопический дерматит бровных дуг, грибок кожи, экзема в области глаз, волчанка, педикулез и даже рак кожи. Чтобы установить диагноз, следует обратиться к дерматологу.

Гормональный сбой

Половые гормоны регулируют множество процессов в человеческом организме. В частности, именно их неправильная работа может привести к выпадению бровей. Кроме того, среди причин "облысения" бровей могут быть:
  • фаза менструального цикла у женщин
  • менопауза
  • беременность
  • послеродовой период
  • прием гормональных лекарств
  • физическое или эмоциональное истощение
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