Названа ошибка пациентов, влияющая на колоноскопию

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова объяснила, как правильно подготовиться к исследованию.
Зачастую пациенты пренебрегают правилами подготовки к колоноскопии. А именно — диетой с важными нюансами. В результате даже самые современные препараты для очищения кишечника бесполезны, и эффективность исследования снижается.
За три дня (а если человек страдает от запоров, то за пять дней) до процедуры необходимо придерживаться определенного режима питания.
Овощи, фрукты, грибы, каши, бобовые, орехи, мак, семечки, специи, хлеб — под запретом. Есть можно яйца, сыр, молоко, йогурт, отварное мясо и птицу, рыбу, сахар, мед. Допустимы манная и рисовая каши, пюре.
Такая пища усваивается в тонкой кишке и до толстой не доходит, что в данном случае и требуется.
Накануне колоноскопии твердую пищу надо исключить. Не стоит забывать о препаратах для очищения — это мовипреп, лавакол или фортранс.
Если колоноскопия в 8-10 утра, то выпить средство нужно вечером. Время уточнит врач.
В день исследования ничего есть нельзя. Можно выпить половину стакана воды.
«Если вы хорошо подготовитесь, врач без препятствий осмотрит всю поверхность кишки. А современное оборудование (HD-камеры, специальные фильтры, многократное оптическое и электронное увеличение) помогут увидеть даже самые незначительные признаки заболевания», — отметила врач.