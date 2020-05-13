Названа ошибка пациентов, влияющая на колоноскопию

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова объяснила, как правильно подготовиться к исследованию.

Зачастую пациенты пренебрегают правилами подготовки к колоноскопии. А именно — диетой с важными нюансами. В результате даже самые современные препараты для очищения кишечника бесполезны, и эффективность исследования снижается.

За три дня (а если человек страдает от запоров, то за пять дней) до процедуры​ необходимо придерживаться определенного режима питания.

Овощи, фрукты, грибы, каши, бобовые, орехи, мак, семечки, специи, хлеб — под запретом. Есть можно яйца, сыр, молоко, йогурт, отварное мясо и птицу, рыбу, сахар, мед. Допустимы манная и рисовая каши, пюре.

Такая пища усваивается в тонкой кишке и до толстой не доходит, что в данном случае и требуется.

Накануне колоноскопии твердую пищу надо исключить. Не стоит забывать о препаратах для очищения — это мовипреп, лавакол или фортранс.

Если колоноскопия в 8-10 утра, то выпить средство нужно вечером. Время уточнит врач.

В день исследования ничего есть нельзя. Можно выпить половину стакана воды.

«Если вы хорошо подготовитесь, врач без препятствий осмотрит всю поверхность кишки. А современное оборудование (HD-камеры, специальные фильтры, многократное оптическое и электронное увеличение) помогут увидеть даже самые незначительные признаки заболевания», — отметила врач.