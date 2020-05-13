Что будет с организмом, если есть много семечек 

Если употреблять семена подсолнечника в разумных количествах, то они могут быть полезны для организма. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Всего 50 грамм семечек могут удовлетворить суточную потребность организма в витамине E. Этот витамин предотвращает развитие атеросклероза, помогая сохранять нормальную работу сердечной мышцы. Если съедать по 100 грамм семечек каждый день, то можно предупредить не только атеросклероз, но и инфаркт миокарда, снизить уровень холестерина в крови.

Кроме того, в семенах подсолнечника содержится магний. Он снимает мышечные боли, одышку, усталость, а также успокаивает нервы, снижает кровяное давление и помогает избавиться от мигрени.

Интересно, что семена подсолнечника — это кладезь витаминов A, E, D и группы B. Поэтому неудивительно, что семечкам нашли эффективное применение в косметологии. Они являются отличным средством, замедляющим процесс старения, благотворно влияют на зрение и состояние кожи. Считается, что в подростковом возрасте семечки могут помочь избавиться от прыщей и акне.

Однако не стоит увлекаться поеданием семян подсолнечника. Съеденная упаковка семечек весом 300 грамм приравнивается к дневной норме калорий, а это может нанести ощутимый удар по фигуре.

Стоит отметить, что семечки не рекомендуется есть людям, которые страдают гастритом, колитом, панкреатитом и язвой желудка. Употребление семян в большом количестве может только спровоцировать обострение заболеваний органов пищеварения.