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Названы семь вероятных первых симптомов опухоли головного мозга 

Аргументы Недели 4 часа назад
Названы первые симптомы опухоли головного мозга
Фото: Аргументы Недели
Медики, специализирующиеся на сфере онкологии, обозначили семь ранних симптомов, которые могут указывать на злокачественную опухоль головного мозга. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи советуют пройти обследование, если наблюдаются следующие признаки:
1. хроническая усталость;
2. постоянные головные боли, которые ослабевают в стоячем положении;
3. подавленное настроение;
4. приступы тревоги;
5. приступы тошноты;
6. рассеянность внимания;
7. когнитивные расстройства.
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Болезни и лекарства , Яндекс
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