Названы первые симптомы опухоли головного мозга

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Медики, специализирующиеся на сфере онкологии, обозначили семь ранних симптомов, которые могут указывать на злокачественную опухоль головного мозга. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

Как пишет один из каналов в « Яндекс . Дзен», врачи советуют пройти обследование, если наблюдаются следующие признаки:

1. хроническая усталость;

2. постоянные головные боли, которые ослабевают в стоячем положении;

3. подавленное настроение;

4. приступы тревоги;

5. приступы тошноты;

6. рассеянность внимания;

7. когнитивные расстройства.