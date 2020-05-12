Названы первые симптомы опухоли головного мозга

Медики, специализирующиеся на сфере онкологии, обозначили семь ранних симптомов, которые могут указывать на злокачественную опухоль головного мозга. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи советуют пройти обследование, если наблюдаются следующие признаки:
1. хроническая усталость;
2. постоянные головные боли, которые ослабевают в стоячем положении;
3. подавленное настроение;
4. приступы тревоги;
5. приступы тошноты;
6. рассеянность внимания;
7. когнитивные расстройства.