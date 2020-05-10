Врач рассказал, почему хрустят суставы 

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В каждом возрасте есть свои причины для непонятного и настораживающего звука — хруста суставов, пояснил врач-остеопат Владимир Животов.

Так, у новорожденных детей щелчки в суставах часто связаны с гипотонусом мышц, у подростков они являются следствием сколиоза и приобретенных травм.

Что касается взрослых людей, то одна из распространенных причин проблемы заключается в отложении солей.

Также снижается выработка суставной жидкости при болезнях печени. Отсюда характерный «скрип».