Врач рассказал, почему хрустят суставы 

В каждом возрасте есть свои причины для непонятного и настораживающего звука — хруста суставов, пояснил врач-остеопат Владимир Животов.
Так, у новорожденных детей щелчки в суставах часто связаны с гипотонусом мышц, у подростков они являются следствием сколиоза и приобретенных травм.
Что касается взрослых людей, то одна из распространенных причин проблемы заключается в отложении солей.
Также снижается выработка суставной жидкости при болезнях печени. Отсюда характерный «скрип».
«Распространенная причина щелчков в суставах связана с хронической перегрузкой, а также ранее перенесенными травмами. Стоит иметь ввиду, что у людей разного возраста хрусту в суставах сопутствует дефицит витамина D, эндокринные нарушения, недифференцированная дисплазия соединительной ткани. Особенно в тех случаях, когда хруст бывает частым и исходит из разных суставов», — уточнил эксперт.