Аллергикам помог режим самоизоляции 

Ученые выяснили, что режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, помог аллергикам пережить сезонные осложнения со здоровьем. Например, реакцию на пыльцу березы при весеннем цветении. Об этом в воскресенье, 10 мая, в интервью изданию «Подъем» рассказал доцент кафедры ботаники фармацевтического факультета Первого МГМУ им. Сеченова Евгений Абизов.

По его словам, на состояние россиян влияет и сама стрессовая обстановка на фоне коронавируса.

«Она может как негативно, так и позитивно сработать на физиологическое состояние человека», — отметил эксперт.

Ученый привел пример из истории, когда на протяжении Первой и Второй мировой войны фиксировались в наименьшем количестве простудные заболевания, а жалобы на хронические осложнения и вовсе исчезали.

«Мобилизация организма человека в период таких потрясений также имеет место быть», — пояснил Абизов.

Кроме того, такое открытие может быт связано с погодными условиями, так как апрель и май оказались более прохладными и влажными месяцами, чем в прошлом году, и пыльцу прибивает к земле, отметила сотрудник Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих. Однако, по ее мнению, многие не замечают особых симптомов, так как, скорее всего, эти аллергики имеют слабую или среднюю степень реакции на пыльцу березы.