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Названы самые продаваемые в России лекарства 

Lenta.ru и ещё 3 32 минуты назад
Названы самые продаваемые в России лекарства
Фото: Lenta.ru
Определены самые продаваемые лекарственные препараты в России в марте 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Так, самыми популярными у россиян стали лекарства для лечения заболеваний нервной системы. Доля этой группы препаратов на фармацевтическом рынке составила 16,1 процента. На втором месте оказались средства для лечения заболеваний респираторной системы. Их доля от общего объема продаж — 15,5 процента.
Также в пятерку наиболее продаваемых лекарств попали препараты группы «пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,2 процента), средства для лечения заболеваний кожи (12,7 процента) и сердечно-сосудистых патологий (12,5 процента).
В конце апреля Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13. Согласно новым рекомендациям ведомства, при лечении коронавируса возможно применение гидроксихлорохина, хлорохина, мефлохина, азитромицина, лопинавира плюс ритонавира, рекомбинантного интерферон бета-1b и рекомбинантного интерферон альфа, умифеновира, тоцилизумаба, сарилумаба, метилпреднизолона, дексаметазона, барицитиниба.
Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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