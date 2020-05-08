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Названы основные способы защиты от клещей 

RT на русском и ещё 9 4 часа назад
Названы основные способы защиты от клещей
Фото: RT на русском
Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина рассказала RT о ситуации с распространением клещей в России к настоящему времени и назвала основные способы защиты от этих насекомых.
По словам специалиста, количество клещей в стране можно считать обычным для мая. Вместе с тем Кривошеина отметила, что в некоторых местах этих насекомых достаточно много, особенно там, где сохранилась сухая трава.
«В Московской области сейчас действительно много клещей. Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7—10 дней их станет намного меньше. Это просто такой весенний пик… Где-то с конца мая клещей уже не будет»,
— подчеркнула она.
Энтомолог рассказала об основных правилах защиты от клещей. По её словам, необходимо прежде всего помнить, что клещи всегда ползут снизу вверх.
«Нужно, чтобы была глухая одежда и чтобы они не могли забраться под одежду. Также необходимо себя осматривать, носить головной убор, если вы идёте в лес. Нужно опрыскивать домашних животных специальными растворами, надевать ошейники. Для людей тоже есть специальные опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей»,
— сказала Кривошеина.
Одной из мер профилактики может стать прививка от клещевого энцефалита, но специалист отметила, что это не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%.
«Есть районы, где люди ходят в тайгу, — в Сибири, на Дальнем Востоке. Там эти прививки актуальнее. Но клещи переносят не только энцефалит. От некоторых вещей прививок нет. То есть основной способ уберечь себя — не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя»,
— заявила энтомолог.
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Болезни и лекарства , Другое , РАН
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