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О чем предупреждает неприятный запах изо рта 

Medical Note 14 часов назад
Почему опасен неприятный запах изо рта
Фото: Medical Note
Американские медики перечислили основные причины, препятствующие свежему дыханию. Об этом пишет CNN.
Одна из основных причин плохого запаха из рта — застрявшие между зубами кусочки пищи. Выявить проблему поможет использование зубной нити.
Еще одна причина — употребление ряда продуктов, среди которых лук, чеснок, кофе, содержащих вещество аллил метил сульфид. Оно «выветривается» из организма только спустя 72 часа.
Чтобы это произошло быстрее, специалисты посоветовали есть фрукты и овощи. Особенно эффективны зелень, яблоки и морковь.
Однако зачастую несвежее дыхание предупреждает о развитии в организме опасных заболеваний. В частности, плохой запах из рта может указывать на раннюю стадию развития цирроза печени, а также на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, хроническую почечную недостаточность и являющийся крайне опасным осложнением сахарного диабета кетоацидоз.
Также неприятный запах часто бывает следствием сухости рта, вызванной приемом лекарств от высокого давления, депрессии, повышенной тревожности. Специалисты посоветовали внимательно прочитать инструкцию к препарату и проконсультироваться с лечащим врачом насчет перехода на лекарства, не влияющие на образование слюны.
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Болезни и лекарства , Запах изо рта , CNN
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