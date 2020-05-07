Почему опасен неприятный запах изо рта

Американские медики перечислили основные причины, препятствующие свежему дыханию. Об этом пишет CNN.

Одна из основных причин плохого запаха из рта — застрявшие между зубами кусочки пищи. Выявить проблему поможет использование зубной нити.

Еще одна причина — употребление ряда продуктов, среди которых лук, чеснок, кофе, содержащих вещество аллил метил сульфид. Оно «выветривается» из организма только спустя 72 часа.

Чтобы это произошло быстрее, специалисты посоветовали есть фрукты и овощи. Особенно эффективны зелень, яблоки и морковь.

Однако зачастую несвежее дыхание предупреждает о развитии в организме опасных заболеваний. В частности, плохой запах из рта может указывать на раннюю стадию развития цирроза печени, а также на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, хроническую почечную недостаточность и являющийся крайне опасным осложнением сахарного диабета кетоацидоз.

Также неприятный запах часто бывает следствием сухости рта, вызванной приемом лекарств от высокого давления, депрессии, повышенной тревожности. Специалисты посоветовали внимательно прочитать инструкцию к препарату и проконсультироваться с лечащим врачом насчет перехода на лекарства, не влияющие на образование слюны.