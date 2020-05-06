Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создан тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху 

Lenta.ru и ещё 8 6 мая 2020
Создан тест для диагностики рака по воздуху
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Российские ученые разработали импортозамещающую тест-систему для диагностики рака органов пищеварения по анализу выдыхаемого пациентом воздуха. Об этом сообщается на сайте закупок Росатома.
На разработку технологии и организацию производства потратят 4,5 миллиона рублей.
Ученые предлагают начать производство разработанной ими системы, которая, согласно опубликованным материалам, позволяет эффективно диагностировать рак. Тесты обладают преимуществами по сравнению с существующей зарубежной техникой. Специалисты «Радиевого института имени Хлопина» в Санкт-Петербурге должны подготовить техническое задание на организацию производства.
Система позволит на ранних стадиях диагностировать злокачественные заболевания органов пищеварения и оценивать эффективность проведенного лечения. Эта диагностика основана на анализе соотношения между изотопами углерод-13 и углерод-12, которые содержатся в выдыхаемом пациентом воздухе.
«Такой диагностический комплекс сократит затраты на приобретение импортного оборудования и расходных материалов, а главным образом повысит охват населения ранней диагностикой наиболее распространенных болезней органов пищеварения, что существенно повысит продолжительность и качество жизни населения»,
— отмечается в техзадании.
Сейчас в России используются зарубежные тест-системы. Отмечается, что их количества недостаточно для диагностики широко распространенных болезней органов пищеварения.
Видео дня. Когда появился наркоз
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Медик рассказал о работе офисов после карантина
Медик рассказал о работе офисов после карантина
В РФ разработали нанонити для масок против COVID-19
В РФ разработали нанонити для масок против COVID-19
Вирусолог: COVID-19 можно заразиться дома
Вирусолог: COVID-19 можно заразиться дома
Роковые ошибки: как не стоит лечиться от коронавируса
Роковые ошибки: как не стоит лечиться от коронавируса
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
05:29
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Коронавирус Болезни и лекарства
Могут ли переносить коронавирус комары
03:02
Могут ли переносить коронавирус комары
Коронавирус Болезни и лекарства
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
00:39
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Коронавирус Болезни и лекарства
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
06:14
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение