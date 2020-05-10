Зачем в СССР удаляли гланды 

Во время простуды гланды тут же опухают, сужая просвет горла. Многие врачи считали, что они причиняют только вред, мешая и без того ослабленному болезнью организму глотать и нормально дышать. «Рамблер» расскажет об этом «вредительском» органе подробнее.

В 1970-1980-е годы в медицине было принято мнение, что миндалины организму не нужны. Их удаляли операционным путем без наркоза «для профилактики» всевозможных простудных заболеваний.

Около 20 лет назад эта практика была признана ошибочной. Поскольку удаление гланд не предупреждает простудных заболеваний. А наоборот, оно открывает прямой путь инфекциям в организм человека. Миндалины — это парный орган, состоящий из лимфоидной ткани. Она продуцирует клетки, ответственные за иммунитет. Более того, миндалины выполняют кроветворную функцию.

На сегодняшний день уже доказано, что человек с удаленными гландами в два раза больше подвержен всевозможным простудным заболеваниям, значительный процент которых протекает с осложнениями.

Сейчас редко назначают операцию по удалению гланд. Показанием для нее может быть, например, хронический тонзиллит (воспаление миндалин с образованием пробок в их рыхлой поверхности). Однако все равно в большинстве случаев медики рекомендуют медикаментозное лечение.