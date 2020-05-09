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О каких болезнях говорит пониженное давление 

Елизавета Назарова 6 часов назад
О каких болезнях говорит пониженное давление
Фото: depositphotos.com
Большинство людей страдают от повышенного давления — гипертонии, но мало кто знает, что пониженное АД — гипотония также говорит о наличии различных болезней. Традиционно, гипотония считает не такой опасной, но на самом деле это не так. "Рамблер" рассказывает, при каких недугах у человека понижается давление.

Анемия

Анемия или малокровие — заболевание, при котором у человека в крови недостаточно эритроцитов или гемоглобина. При анемии понижается артериальное давление, у человека появляется слабость, сонливость и вялость. Давление при анемии понижается из-за нехватка железа в организме. В зависимости от уровня ферритина, человеку либо назначают специальную диету с продуктами, богатыми железом, либо дополнительные препараты, которые повышают его уровень в крови.

Гипотиреоз

Это заболевание появляется из-за недостатка тиреоидных гормонов, которые вырабатывает щитовидная железа. Он появляется из-за заболеваний этого органа. Гипотиреоз может быть причиной как пониженного, так и повышенного давления. У этого заболевания много последствий, среди которых могут быть бесплодие и эректильная дисфункция. Сначала врач устанавливает причину заболевания, а потом приступает к лечению и восполнению уровня гормонов.

Недостаточность коры надпочечников

Это заболевание встречается крайне редко, но часто бывает причиной пониженного давления. Оно тоже связано с выработкой люкокортикоидных и минералокортикоидных гормонов, которые вырабатываются в самой коре надпочечников. Из-за недостатка определенных веществ. организме у человека появляется гипотония. Обычно болезнь проявляется после 40 лет, но может начаться и в молодом возрасте. Помимо пониженного давления для нее характерно потемнение кожи и слизистых.
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