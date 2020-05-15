Разгадку «уральского синдрома» искали в СССР 10 лет

Весной 1933 года на Урале произошла вспышка неизвестной болезни. Первые симптомы напоминали ангину, однако позже в горле возникали язвы, начинались кровотечения из носа и рта, наблюдался некроз тканей. В итоге заболевшие умирали в течение 4-5 дней. Летальный исход был в половине случаев.

«Уральский синдром» как пожар охватил Челябинскую, Тюменскую и Свердловскую область. Жесткий карантин с полной изоляцией всех населенных пунктов не дал результатов, число заболевших росло. Видные специалисты, эпидемиолог Лев Громашевский и эксперт по чуме Владимир Сукнев, после тщательного осмотра пациентов нашли цингу и заявили, что это не инфекция, а последствия тотального недоедания населения. Они предложили снять карантин и улучшить снабжение региона. Неудивительно, ведь в СССР в это время был повсеместный голод. Выводы медиков не понравились ОГПУ, не согласились с ними и некоторые их коллеги. Однако вскрытие некоторых тел ничего не дало. Громашевского и Сукнева отправили обратно в столицу.

Вместо них приехал нарком здравоохранения Михаил Владимирский, который считал, что речь идет о неизученной пока инфекции. После того, как стало известно, что некоторые заболевшие ели от голода крыс, стали подозревать легочную чуму, потом дифтерию — по некоторым похожим симптомам. Однако оба предположения не подтвердились при дальнейшем анализе.

Летом болезнь назвали септической ангиной. Лабораторным мышам ввели экстракт из прошлогодних злаков. Большинство грызунов погибли. Стало ясно, что заболевание было вызвано прошлогодними злаками. Зерно изъяли из продажи, а ОГПУ стало искать и нашло вредителей — в 1937 году некоторые бывшие военнослужащие в ходе допросов признались в отравлении злаков якобы по приказу японской, финской и польской и других разведок сразу.

Однако репрессивные меры, конечно, не спасли от повторной вспышки болезни в Оренбургской области в 1942 году в разгар войны. И только после нее был найден истинный виновник болезни, получившей название алиментарно-токсическая алейкия. Им стал грибок Fusarium sporotrichioides, который появлялся в злаках, которые пережили зиму в поле. Попадая в организм, грибок уничтожал костный мозг и систему кровообращения, а потом вызывал некроз тканей. Для лечения и сейчас применяются клизмы, слабительное и промывание желудка, дезинтоксикационная терапия и антибиотики широкого спектра.