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Заболевания, при которых опасно употреблять алкоголь 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Заболевания, при которых опасно употреблять алкоголь
Фото: depositphotos.com
Алкоголь имеет негативное влияние на всех людей и одни врачи разрешают употреблять небольшую порцию спиртного, а другие рекомендуют и вовсе от него отказываться. Есть определенна категория людей, для которых алкогольные напитки могут быть опасны из-за хронических болезней. "Рамблер" узнал, кому противопоказаны даже маленькие дозы спиртного.

Гипертония

Некоторые люди уверены, что от алкоголя давление понижается. Это действительно так, но такой эффект краткосрочен. У человека с высоким давлением сужаются сосуды, когда оно поднимается еще сильнее. При употреблении алкоголя они расширяются, но потом организм восполняет этот эффект. Когда спиртное начинает выходить из организма, сосуды сужаются еще сильнее, чем было ранее, от этого и повышается артериальное давление. Именно поэтому употребление алкоголя может принести много проблем гипертоникам.

Болезни желудка и поджелудочной

Язву и панкреатит не просто так называют "болезнями алкоголиков". Желудок и поджелудочная очень остро реагируют на алкоголь. Например, при язве нельзя повышать кислотность, а, когда организм переваривает этанол, кислотность в желудке повышается в несколько раз, что сопровождается болями, изжогой, тошнотой и рвотой. Поджелудочная тоже остро реагирует на употребление алкоголя. Дело в том, что в ткани этого органа нет фермента, который расщепляет спиртное, поэтому он напрямую воздействует на слизистую.

Болезни печени

Больше всего алкоголь влияет на печень, так как она "фильтрует" все, что попадает в организм человека. Этот орган занимается расщеплением этанола и берет весь удар на себя. Все вредные вещества остаются в печени, поэтому при таких заболеваниях, как цирроз или гепатит, употребление алкоголя противопоказано.
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