Продукты, которые нельзя есть во время болезни 

В период болезни важно соблюдать правильное питание. «Рамблер» расскажет, какие продукты лучше исключить на время заболевания.

При гриппе и простудных заболеваниях пища должна быть максимально легкой и полезной. Поэтому пациенту придется отказаться от жирных, острых и копченых продуктов. Стоит исключить любую еду, приготовленную при помощи жарки. Не стоит злоупотреблять солеными блюдами, так как соль задерживается в организме и повышает нагрузку на почки.

При болезни под запретом также оказываются любые полуфабрикаты и продукты фастфуд. Так как они затрудняют работу желудочно-кишечного тракта, силы организма будут уходить на то, чтобы восстановить функции пищеварения, а не на борьбу с вирусами и бактериями.

Ученые также доказали, что сладкое отрицательно влияет на работу лейкоцитов (красных кровяных телец), которые противостоят патогенным микроорганизмам во время болезни.

Помимо всего прочего, во время болезни стоит исключить употребление алкоголя, так как он снижает иммунитет и ухудшает работу печени. Потребление кофе и крепкого чая также следует ограничить, та как они приводят к обезвоживанию организма, что совершенно недопустимо при простуде, ОРВИ и гриппе.

Важно понимать: чтобы быстро справиться с болезнью, нужно не только придерживаться прописанной врачом схемы лечения, но и соблюдать определенную диету.