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Мифы о силиконовых имплантатах 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Мифы о силиконовых имплантатах
Фото: depositphotos.com
Многие женщины не решаются на операцию по увеличению груди из-за определенных слухов и различных домыслов. «Рамблер» развеет самые популярные мифы о силиконовых имплантатах.

Влияют на грудное вскармливание

Существует несколько техник установки имплантата. При подгрудной технике ткань молочной железы не повреждается. В таком случае полностью отсутствует риск повреждения молочных протоков. При установке имплантата через подмышечную впадину ни железа, ни протоки также не будут задеты. Такой риск существует только при установке через ареолу.

Могут стать причиной рака груди

Онкология молочной железы является самым распространенным видом рака среди женщин. При этом силиконовые имплантаты не увеличивают риск получения рака. Но из-за имплантатов может быть затруднительно диагностировать болезнь на ранних стадиях.

Может разорваться в самолете

Это самый распространенный миф, который не имеет медицинского доказательства. Давление, которое необходимо для того, чтобы имплантат разорвался, настолько велико, что сначала оно убьет человека, а только уже потом пострадает вживляемый материал.

Силикон может вытечь из имплантата

Существует множество исследований, в ходе которых имплантат подвергался таким нагрузкам, как полет с небоскреба, наезд грузовика и многим другим. И при этом он все равно оставался целым. Даже если имплантат будет поврежден, силикон из него не вытечет. Внутри вживленного материала находится конизивный гель, не жидкий силикон, а силиконовая масса, у которой есть память формы.
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