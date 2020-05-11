При каких болезнях растет вес 

Набор массы тела далеко не всегда связан с неправильным питанием или отсутствием нагрузки. Лишние килограммы могут стать результатом патологических процессов, которые происходят в организме. «Рамблер» расскажет, при каких болезнях может вырасти вес.

Гипотиреоз

Самое распространенное нарушение функций щитовидной железы. При этом заболевании происходит ухудшение всех метаболических процессов, следовательно, еда не будет правильно усваиваться. В этом случае набор веса происходит постепенно.

Поликистоз яичников

Заболевание сопровождается гормональным сбоем, который ведет к усиленной выработке мужских гормонов у женщин. Избыток инсулина в крови приводит к тому, что уровень глюкозы снижается. Подобные процессы провоцируют ожирение.

Болезнь Аддисона

Нарушение функционирования коры надпочечников с выделением большого количества кортизола. Этот гормон вызывает распад белка и повышает уровень сахара в крови. В результате мышечной ткани становится меньше, а жировой — больше.

Инсулинома

Опухоль, при которой выделяется избыточное количество инсулина и снижается уровень сахара в крови. В результате чего человек набирает вес, у него также развиваются неврологические симптомы.